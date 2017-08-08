Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии матча за Суперкубок УЕФА с высказался о допинг-офицерах УЕФА.

Ранее защитник «МЮ» Фил Джонс был дисквалифицирован на 2 матча УЕФА за оскорбление допинг-офицера после финала Лиги Европы.

«Нет, Фила не будет. Я и ожидал отрицательного ответа на апелляцию.

Надеюсь, что если игрок победившей команды захочет отпраздновать, получить свою медаль, кубок, порадоваться вместе с партнерами, комитет по допингу пошлет кого-то вместе с ним, не закроет парня в комнате, не запретит ему насладиться особенным моментом», – сказал Моуринью.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 21. 45 по московскому времени.