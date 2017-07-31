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    Фил Джонс дисквалифицирован на 2 матча УЕФА за оскорбление допинг-офицера после финала ЛЕ

    Теги Манчестер Юнайтед Аякс премьер-лига Англия Лига Европы УЕФА дисквалификации допинг Дэйли Блинд Фил Джонс

    УЕФА наказала «Манчестер Юнайтед» за нарушение антидопинговых правил после финального матча Лиги Европы с «Аяксом» (2:0).

    Англичане оштрафованы на 10 тысяч евро. Помимо этого, штрафы получили защитники Дэйли Блинд и Фил Джонс.

    Голландец наказан за то, что отказался сразу пройти допинг-контроль. Как сообщает Sky Sports, Блинд сперва хотел отпраздновать победу с командой. Теперь он заплатит 5 тысяч евро.

    Джонс также оштрафован на 5 тысяч евро за оскорбление офицера допинг-контроля УЕФА. Он пропустит два ближайших еврокубковых матча своей команды.

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