Фил Джонс дисквалифицирован на 2 матча УЕФА за оскорбление допинг-офицера после финала ЛЕ

УЕФА наказала за нарушение антидопинговых правил после финального матча с «Аяксом» (2:0).

Англичане оштрафованы на 10 тысяч евро. Помимо этого, штрафы получили защитники Дэйли Блинд и .

Голландец наказан за то, что отказался сразу пройти допинг-контроль. Как сообщает Sky Sports, Блинд сперва хотел отпраздновать победу с командой. Теперь он заплатит 5 тысяч евро.

Джонс также оштрафован на 5 тысяч евро за оскорбление офицера допинг-контроля . Он пропустит два ближайших еврокубковых матча своей команды.