Защитник Марсело перед матчем за Суперкубок УЕФА против «МЮ» сравнил нынешнего тренера команды Зинедина Зидана с .

«Конечно, разница есть, но я не знаю, как сказать, в чем она заключается.

Я играл под руководством Жозе, он отличный тренер и помог нам бороться за трофеи.

Что касается Зизу, то вы знаете мнение о нем. Разница в трофеях, которые мы выиграли с Моуринью и Зиданом», – сказал .