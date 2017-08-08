Марсело: «Разница между Моуринью и Зиданом в трофеях, которые выиграл «Реал»
Защитник «Реала» Марсело перед матчем за Суперкубок УЕФА против «МЮ» сравнил нынешнего тренера команды Зинедина Зидана с Жозе Моуринью.
«Конечно, разница есть, но я не знаю, как сказать, в чем она заключается.
Я играл под руководством Жозе, он отличный тренер и помог нам бороться за трофеи.
Что касается Зизу, то вы знаете мнение о нем. Разница в трофеях, которые мы выиграли с Моуринью и Зиданом», – сказал Марсело.
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