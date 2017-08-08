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    Марсело: «Разница между Моуринью и Зиданом в трофеях, которые выиграл «Реал»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия Реал Мадрид примера Испания Зинедин Зидан Марсело

    Защитник «Реала» Марсело перед матчем за Суперкубок УЕФА против «МЮ» сравнил нынешнего тренера команды Зинедина Зидана с Жозе Моуринью.

    «Конечно, разница есть, но я не знаю, как сказать, в чем она заключается.

    Я играл под руководством Жозе, он отличный тренер и помог нам бороться за трофеи.

    Что касается Зизу, то вы знаете мнение о нем. Разница в трофеях, которые мы выиграли с Моуринью и Зиданом», – сказал Марсело.

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