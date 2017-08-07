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    Жозе Моуринью: «Если Бэйл не входит в планы «Реала», то я готов побороться за него с другими клубами»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы Гарет Бэйл

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал интерес к вингеру «Реала» Гарету Бэйлу.

    «Если Бэйл завтра сыграет, я не буду думать о его покупке. Если он сыграет, значит он входит в планы тренера и в планы клуба. Значит, он сам планирует остаться в «Реале», поэтому я не буду думать о его покупке.

    Если он действительно не входит в планы клуба и то, что вы (журналисты) пишете, правда, то я попробую подождать и побороться за него с другими тренерами.

    Но если же он завтра выйдет на поле, это будет наилучшим доказательством, что он остается», – сказал Моуринью.

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