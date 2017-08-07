Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал интерес к вингеру Гарету Бэйлу.

«Если Бэйл завтра сыграет, я не буду думать о его покупке. Если он сыграет, значит он входит в планы тренера и в планы клуба. Значит, он сам планирует остаться в «Реале», поэтому я не буду думать о его покупке.

Если он действительно не входит в планы клуба и то, что вы (журналисты) пишете, правда, то я попробую подождать и побороться за него с другими тренерами.

Но если же он завтра выйдет на поле, это будет наилучшим доказательством, что он остается», – сказал Моуринью.