Жозе Моуринью: «Если Бэйл не входит в планы «Реала», то я готов побороться за него с другими клубами»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал интерес к вингеру «Реала» Гарету Бэйлу.
«Если Бэйл завтра сыграет, я не буду думать о его покупке. Если он сыграет, значит он входит в планы тренера и в планы клуба. Значит, он сам планирует остаться в «Реале», поэтому я не буду думать о его покупке.
Если он действительно не входит в планы клуба и то, что вы (журналисты) пишете, правда, то я попробую подождать и побороться за него с другими тренерами.
Но если же он завтра выйдет на поле, это будет наилучшим доказательством, что он остается», – сказал Моуринью.
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