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    «Реал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в Суперкубке

    Теги Манчестер Юнайтед Реал Мадрид Суперкубок Европы

    В матче за Суперкубок УЕФА мадридский «Реал» обыграл «Манчестер Юнайтед» - 2:1.

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Реал Мадрид Испания – Манчестер Юнайтед Англия 2:1 (1:0, 1:1)
    Дата проведения
    8 августа, 21.45, «Филипп II»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 24 Каземиро, 2:0 – 52 Иско, 2:1 – 62 Лукаку.
    Реал МадридНавас, Варан, Марсело, Карвахаль, Рамос, Кроос, Каземиро, Иско (Васкес, 74), Модрич, Бэйл (Асенсио, 74), Бензема (Роналду, 83).
    Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Смоллинг, Линделеф, Дармиан, Валенсия, Эррера (Феллайни, 56), Матич, Мхитарян, Погба, Лингард (Рэшфорд, 46), Лукаку.
    Предупреждения:
    Лингард (42), Карвахаль (84), Рамос (86), Рэшфорд (90).

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