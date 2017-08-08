«Реал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в Суперкубке
В матче за Суперкубок УЕФА мадридский «Реал» обыграл «Манчестер Юнайтед» - 2:1.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 8 августа, 21.45, «Филипп II»
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Реал Мадрид –
Навас, Варан, Марсело, Карвахаль, Рамос, Кроос, Каземиро, Иско (Васкес, 74), Модрич, Бэйл (Асенсио, 74), Бензема (Роналду, 83).
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Смоллинг, Линделеф, Дармиан, Валенсия, Эррера (Феллайни, 56), Матич, Мхитарян, Погба, Лингард (Рэшфорд, 46), Лукаку.
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