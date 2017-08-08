Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением об исходе матча 4-го тура премьер-лиги «Зенит» – (5:1).

О матче

«Первый тайм был равным, а второй немножко удивил – в нем мы, скажем так, не увидели , а увидели только одну команду – «Зенит», который полностью переиграл соперника, доминировал, показав футбол высочайшего уровня. Матч получился достойным встречи лидеров».

О том, можно ли назвать «Зенит» фаворитом чемпионата

«Если судить по матчу со «Спартаком», особенно по второму тайму, это безусловно. Прошло четыре тура чемпионата, мы посмотрели на все команды.

Где-то рядом с «Локомотив», который наслаждается игрой, демонстрирует классный футбол. Мне нравится, как сейчас играет , он делает это так, как и должно быть – с удовольствием».

Об игре «Спартака»

«В принципе, тревожит, что они пока не могут найти свою игру. Мы с таким трудом взяли шестое место по итогам прошлого сезона [в таблице коэффициентов УЕФА]. Теперь в следующем сезоне у нас в Лиге чемпионов стартуют три клуба, и этот результат надо закреплять.

И такое поражение от «Зенита», и если будут другие – это, конечно, плохо. Надеюсь, что «Спартак» прибавит, хочется, чтобы он серьезно подготовился к Лиге чемпионов».

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