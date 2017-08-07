«Спартак» — первый действующий чемпион России, пропустивший 5 голов за матч
«Спартак» в выездном матче 4-го тура премьер-лиги проиграл «Зениту» (1:5).
Красно-белые стали первым клубом в истории чемпионатов России, который в статусе действующего чемпиона пропустил 5 голов.
В 1992 году ЦСКА уступил в гостях «Океану» (2:5), но армейцы на тот момент играли в статусе чемпионов СССР.
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