Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Спартак» — первый действующий чемпион России, пропустивший 5 голов за матч

    Теги Спартак Зенит Премьер-лига Россия рекорды

    «Спартак» в выездном матче 4-го тура премьер-лиги проиграл «Зениту» (1:5).

    Красно-белые стали первым клубом в истории чемпионатов России, который в статусе действующего чемпиона пропустил 5 голов.

    В 1992 году ЦСКА уступил в гостях «Океану» (2:5), но армейцы на тот момент играли в статусе чемпионов СССР.

    «Зенит» размазал чемпиона. Просто размазал

    Опрос

    «Зенит» – чемпион?

    12511 голосов 143
    • Да
      63%
    • Нет
      37%

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться