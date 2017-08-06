Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подвел итоги матча 4-го тура чемпионата России против (5:1).

— Синьор Роберто, с победой! В чем секрет такой уверенной победы? Никто не ожидал пяти забитых мячей. Сегодня вы рискнули, поставив Мамману. Оправдал ли он надежды?

— Никакого секрета нет — это был сложный матч против серьезной команды, в котором нам удалось победить за счет хорошей игры. Не все футболисты подошли к этому матчу в идеальных кондициях, но нам предстоит много работы. Маммана тренировался почти всю неделю, показал хороший уровень, поэтому я не считаю риском то, что я решил его выпустить в стартовом составе.

— Все удивляются, что же вы сделали с Кокориным? Он просто лучший игрок чемпионата.

— Мне задают очень много вопросов по Кокорину, но я не совсем понимаю, почему — он просто делает то, что должен — забивает голы. У него отличный потенциал, и ему еще развиваться и развиваться.

— Аскасибар уже почти перешел в . Можете подтвердить или опровергнуть, этот игрок действительно вас интересует?

— Аскасибар — молодой и хороший футболист. Никакой сделки по нему нет, посмотрим, возможно ли это в будущем.

— В середине матча вы передали записку Кришито, которую он потом передал Маммане. Что было в записке, если не секрет?

— Это было указание всем полузащитникам, потому что они медленно двигались. Я хотел подсказать им, что нужно делать.

— «Зенит» по сравнению с матчем полностью поменял стартовый состав. С чем это связано?

— Да, изменения необходимы, когда плотный график. Состав был экспериментальный, однако все было запланировано — и состав в четверг, и состав сегодня.

— Что вы скажете о и его прогрессе?

— Далер — молодой парень, который по-настоящему вкалывает на каждой тренировке, отдается полностью, но ему еще есть куда улучшаться и прогрессировать. У него все впереди.

— Как оцениваете то, что произошло в конце матча со стороны Терентьева? Закрыл ли он себе дорогу в состав своими действиями?

— Денис ни при чем. Он просто ответил на нападки со стороны в сторону Смольникова, поэтому ничего такого в действиях Терентьева я не вижу.

— Как вы планировали позиционным нападением вскрывать оборону соперника?

— Матч длится 90 минут, невозможно играть в одном стиле все время, необходимо постоянно меняться. Сначала мы играли в оборонительный футбол, потом немного раскрылись. Считаю, мы провели очень хороший матч против серьезной команды, которая выиграла в прошлом году чемпионат.

— Почему не было ?

— Потому что он играл в четверг, и мы хотели освежить состав на сегодняшний матч.

В заключение я хотел бы поблагодарить всех наших болельщиков за ту поддержку, которую мы сегодня видели, и надеюсь, что той ситуации с крышей, которая произошла сегодня, больше не повторится, – сказал Манчини.

На стадионе «Зенита» вновь протекла крыша

Вот для такого строили «Зенит-Арену»