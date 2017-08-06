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    Роберто Манчини: «Надеюсь, сегодняшняя ситуация с крышей арены больше не повторится»

    Теги Спартак Зенит Роберто Манчини Премьер-лига Россия Лига Европы Доменико Кришито Александр Кокорин Крестовский Жулиано Денис Терентьев Далер Кузяев Эмануэль Маммана Сантьяго Аскасибар

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подвел итоги матча 4-го тура чемпионата России против «Спартака» (5:1).

    — Синьор Роберто, с победой! В чем секрет такой уверенной победы? Никто не ожидал пяти забитых мячей. Сегодня вы рискнули, поставив Мамману. Оправдал ли он надежды?

    — Никакого секрета нет — это был сложный матч против серьезной команды, в котором нам удалось победить за счет хорошей игры. Не все футболисты подошли к этому матчу в идеальных кондициях, но нам предстоит много работы. Маммана тренировался почти всю неделю, показал хороший уровень, поэтому я не считаю риском то, что я решил его выпустить в стартовом составе.

    — Все удивляются, что же вы сделали с Кокориным? Он просто лучший игрок чемпионата.

    — Мне задают очень много вопросов по Кокорину, но я не совсем понимаю, почему — он просто делает то, что должен — забивает голы. У него отличный потенциал, и ему еще развиваться и развиваться.

    — Аскасибар уже почти перешел в «Зенит». Можете подтвердить или опровергнуть, этот игрок действительно вас интересует?

    — Аскасибар — молодой и хороший футболист. Никакой сделки по нему нет, посмотрим, возможно ли это в будущем.

    — В середине матча вы передали записку Кришито, которую он потом передал Маммане. Что было в записке, если не секрет?

    — Это было указание всем полузащитникам, потому что они медленно двигались. Я хотел подсказать им, что нужно делать.

    — «Зенит» по сравнению с матчем Лиги Европы полностью поменял стартовый состав. С чем это связано?

    — Да, изменения необходимы, когда плотный график. Состав был экспериментальный, однако все было запланировано — и состав в четверг, и состав сегодня.

    — Что вы скажете о Кузяеве и его прогрессе?

    — Далер — молодой парень, который по-настоящему вкалывает на каждой тренировке, отдается полностью, но ему еще есть куда улучшаться и прогрессировать. У него все впереди.

    — Как оцениваете то, что произошло в конце матча со стороны Терентьева? Закрыл ли он себе дорогу в состав своими действиями?

    — Денис ни при чем. Он просто ответил на нападки со стороны Адриано в сторону Смольникова, поэтому ничего такого в действиях Терентьева я не вижу.

    — Как вы планировали позиционным нападением вскрывать оборону соперника?

    — Матч длится 90 минут, невозможно играть в одном стиле все время, необходимо постоянно меняться. Сначала мы играли в оборонительный футбол, потом немного раскрылись. Считаю, мы провели очень хороший матч против серьезной команды, которая выиграла в прошлом году чемпионат.

    — Почему не было Жулиано?

    — Потому что он играл в четверг, и мы хотели освежить состав на сегодняшний матч.

    В заключение я хотел бы поблагодарить всех наших болельщиков за ту поддержку, которую мы сегодня видели, и надеюсь, что той ситуации с крышей, которая произошла сегодня, больше не повторится, – сказал Манчини.

    На стадионе «Зенита» вновь протекла крыша

    Вот для такого строили «Зенит-Арену»

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