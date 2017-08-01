Денис Глушаков: «Спартак» давно в Петербурге не выигрывал и много пропускал. Пора эту серию прекращать»
Капитан «Спартака» Денис Глушаков поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Зенитом» 6 августа.
«Трансферы «Зенита» совсем не пугают. Мы вообще-то как чемпионы должны заботиться о своей игре в первую очередь. Пусть соперники следят за нами.
Новички у нас, думаю, будут. Нужно понимать, что в хороший коллектив нет смысла набирать по несколько человек на каждую позицию.
Перед игрой «Спартака» с «Зенитом» в следующем туре у меня нет месседжа для питерцев. Только понимание, что «Зенит» – наш главный соперник в сезоне.
«Спартак» давно в Петербурге не выигрывал и много пропускал. Пора эту серию прекращать. Будем готовиться», – заявил Глушаков.
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