Капитан Денис Глушаков поделился ожиданиями от предстоящего матча с 6 августа.

«Трансферы «Зенита» совсем не пугают. Мы вообще-то как чемпионы должны заботиться о своей игре в первую очередь. Пусть соперники следят за нами.

Новички у нас, думаю, будут. Нужно понимать, что в хороший коллектив нет смысла набирать по несколько человек на каждую позицию.

Перед игрой «Спартака» с «Зенитом» в следующем туре у меня нет месседжа для питерцев. Только понимание, что «Зенит» – наш главный соперник в сезоне.

«Спартак» давно в Петербурге не выигрывал и много пропускал. Пора эту серию прекращать. Будем готовиться», – заявил Глушаков.