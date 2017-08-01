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    Денис Глушаков: «Спартак» давно в Петербурге не выигрывал и много пропускал. Пора эту серию прекращать»

    Теги Спартак Зенит Премьер-лига Россия Денис Глушаков

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Зенитом» 6 августа. 

    «Трансферы «Зенита» совсем не пугают. Мы вообще-то как чемпионы должны заботиться о своей игре в первую очередь. Пусть соперники следят за нами. 

    Новички у нас, думаю, будут. Нужно понимать, что в хороший коллектив нет смысла набирать по несколько человек на каждую позицию. 

    Перед игрой «Спартака» с «Зенитом» в следующем туре у меня нет месседжа для питерцев. Только понимание, что «Зенит» – наш главный соперник в сезоне.

    «Спартак» давно в Петербурге не выигрывал и много пропускал. Пора эту серию прекращать. Будем готовиться», – заявил Глушаков. 

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