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    «Зенит» – Спартак» уже сегодня! Кто выиграет первое класико нового сезона? Следите в обновленных клубных приложениях

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    Главный матч 4 тура в РФПЛ начнется сегодня в 20:00 по московскому времени: «Зенит» на «Крестовском» примет московский «Спартак».

    Сумеет ли действующий чемпион взять три очка в матче против команды Роберто Манчини? Следите за суперматчем в клубных приложениях «Спартака» и «Зенита».

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