Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо близок к переходу в «Барселону».

В каталонском клубе уверены, что мерсисайдцы продадут 25-летнего бразильца за 100 миллионов евро, а трансфер будет оформлен во вторник.

Ожидается, что «Барселона» подпишет с Коутиньо 5-летний контракт.

Ранее «Ливерпуль» отказался продать хавбека каталонцам за 70 млн плюс 10 млн в виде бонусов.

Накануне Коутиньо не поехал в Дублин на товарищеский матч с «Атлетиком» (3:1), сославшись на проблемы со спиной.

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