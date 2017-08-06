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    El Mundo Deportivo: Коутиньо перейдет в «Барселону» за 100 млн евро во вторник

    Теги Филиппе Коутиньо

    Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо близок к переходу в «Барселону».

    В каталонском клубе уверены, что мерсисайдцы продадут 25-летнего бразильца за 100 миллионов евро, а трансфер будет оформлен во вторник.

    Ожидается, что «Барселона» подпишет с Коутиньо 5-летний контракт.

    Ранее «Ливерпуль» отказался продать хавбека каталонцам за 70 млн плюс 10 млн в виде бонусов.

    Накануне Коутиньо не поехал в Дублин на товарищеский матч с «Атлетиком» (3:1), сославшись на проблемы со спиной.

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