Юрген Клопп: «Приятно, что Коутиньо так высоко ценят, но «Барселона» может не напрягаться»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил нежелание клуба продавать полузащитника Филиппе Коутиньо «Барселоне».
«Приятно, что Коутиньо так высоко ценят, но «Барселона» может не напрягаться и направить свою энергию на что-то другое.
Почему я должен говорить об этом только потому, что кто-то из «Барселоны» поднимает эту тему? Он что – сказал, что они приезжают в Ливерпуль на переговоры? Они хотят приехать? Смешные. Мне этого не нужно», — сказал Клопп.
Ранее сообщалось, что каталонцы увеличат предложение по бразильцу до 120 миллионов евро.
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