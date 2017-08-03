Главный тренер Юрген Клопп подтвердил нежелание клуба продавать полузащитника «Барселоне».

«Приятно, что Коутиньо так высоко ценят, но может не напрягаться и направить свою энергию на что-то другое.

Почему я должен говорить об этом только потому, что кто-то из «Барселоны» поднимает эту тему? Он что – сказал, что они приезжают в Ливерпуль на переговоры? Они хотят приехать? Смешные. Мне этого не нужно», — сказал Клопп.

Ранее сообщалось, что каталонцы увеличат предложение по бразильцу до 120 миллионов евро.

Клопп о Коутиньо в «Барселоне»: «Слово «нет» означает, что игрок не продается»