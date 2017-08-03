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    «Барселона» предложит за Коутиньо 120 млн евро

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона примера Испания возможные трансферы Филиппе Коутиньо

    «Барселона» не оставляет попыток приобрести полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.

    Сообщается, что каталонцы увеличат предложение по 25-летнему бразильцу до 120 миллионов евро.

    Ранее английский клуб дважды отказывался продавать Коутиньо «Барселоне» — за 80 и 100 млн.

    Коутиньо согласовал 5-летний контракт с «Барселоной»

    Опрос

    Кем «Барселоне» лучше всего заменить Неймара?

    31017 голосов 23
    • Филиппе Коутиньо
      19%
    • Антуан Гризманн
      12%
    • Пауло Дибала
      27%
    • Усман Дембеле
      16%
    • Килиан Мбаппе
      8%
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      7%

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