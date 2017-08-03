«Барселона» предложит за Коутиньо 120 млн евро
«Барселона» не оставляет попыток приобрести полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.
Сообщается, что каталонцы увеличат предложение по 25-летнему бразильцу до 120 миллионов евро.
Ранее английский клуб дважды отказывался продавать Коутиньо «Барселоне» — за 80 и 100 млн.
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Кем «Барселоне» лучше всего заменить Неймара?
31017 голосов 23
- Филиппе Коутиньо19%
- Антуан Гризманн12%
- Пауло Дибала27%
- Усман Дембеле16%
- Килиан Мбаппе8%
- Анхель Ди Мария11%
- Не надо никого менять, Неймар останется7%
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