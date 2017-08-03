«Барселона» предложит за Коутиньо 120 млн евро

не оставляет попыток приобрести полузащитника «Ливерпуля» .

Сообщается, что каталонцы увеличат предложение по 25-летнему бразильцу до 120 миллионов евро.

Ранее английский клуб дважды отказывался продавать Коутиньо «Барселоне» — за 80 и 100 млн.

Коутиньо согласовал 5-летний контракт с «Барселоной»