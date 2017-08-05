Нападающий Александр Кокорин высказался о трансфере форварда Неймара из «Барселоны» в .



- На фоне нашего чемпионата продажа выглядит совершенно космической сделкой?



- Я, кстати, не считаю, что продажа Неймара в за 222 миллиона евро – это что-то невероятное. Я бы отдал за него все 500 миллионов, – сказал Кокорин.

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