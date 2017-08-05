Александр Кокорин: «Я бы отдал за Неймара все 500 миллионов»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин высказался о трансфере форварда Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ».
- На фоне нашего чемпионата продажа Неймара выглядит совершенно космической сделкой?
- Я, кстати, не считаю, что продажа Неймара в «ПСЖ» за 222 миллиона евро – это что-то невероятное. Я бы отдал за него все 500 миллионов, – сказал Кокорин.
«Мир только что изменился». Что пишут о главном трансфере тысячелетия
«ПСЖ» уже продал 10000 футболок Неймара. За ними стояли в очередях
Говорят, что Неймар не хуже Месси. Извините, но это бред
Опрос
Зачем Неймар ушел в «ПСЖ»?
23577 голосов 37
- Чтобы получать кучу денег54%
- Чтобы стать лидером команды и лучшим игроком мира46%
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.