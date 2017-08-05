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    Александр Кокорин: «Я бы отдал за Неймара все 500 миллионов»

    Теги Зенит ПСЖ Премьер-лига Россия лига 1 Франция Неймар Александр Кокорин

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин высказался о трансфере форварда Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ».
     
    - На фоне нашего чемпионата продажа Неймара выглядит совершенно космической сделкой?
     
    - Я, кстати, не считаю, что продажа Неймара в «ПСЖ» за 222 миллиона евро – это что-то невероятное. Я бы отдал за него все 500 миллионов, – сказал Кокорин.

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