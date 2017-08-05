Нассер Аль-Хелайфи: «До прихода Неймара «ПСЖ» стоил 1 миллиард евро, теперь – 1,5»
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи поделился мнением о значимости для парижского клуба форварда Неймара, перешедшего из «Барселоны» за 222 миллиона евро.
«До прихода Неймара «ПСЖ» стоил 1 миллиард евро, теперь – 1,5. Сейчас он самый дорогой футболист в истории, но останется ли он таковым через два-три года?
Уверен, мы заработаем на этом трансфере больше, чем потратили», — сказал Аль-Хелайфи.
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