Президент Нассер Аль-Хелайфи поделился мнением о значимости для парижского клуба форварда , перешедшего из «Барселоны» за 222 миллиона евро.

«До прихода Неймара «ПСЖ» стоил 1 миллиард евро, теперь – 1,5. Сейчас он самый дорогой футболист в истории, но останется ли он таковым через два-три года?

Уверен, мы заработаем на этом трансфере больше, чем потратили», — сказал Аль-Хелайфи.