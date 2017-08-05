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    Александр Кокорин: «Не так давно мы встречались с Черчесовым и нормально поговорили»

    Теги Зенит Станислав Черчесов Премьер-лига Россия сборная России Александр Кокорин Кубок конфедераций

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о желании вернуться в сборную России.

    – У вас есть понимание, как вернуться в состав сборной России? Может, стоит встретиться со Станиславом Черчесовым и обсудить ситуацию?

    – Не так давно мы встречались и нормально поговорили. Нет никакой ситуации, что мне поставили какой-то ограничитель в плане национальной команды. У нас с тренером обычная рабочая ситуация. Если он посчитает, что я нужен команде, то позовет в нее.

    – Ждете этого вызова?

    – Да, конечно. Я соскучился по сборной России, пропустил большой домашний турнир (Кубок конфедераций – примечание Sports.ru), которых бывает не так много в карьере футболиста. Сильно задумался о том, что где-то я что-то сделал не так. Пропускать такие большие турниры нельзя. Карьера пройдет быстро, а сожалеть об этом потом можно будет очень долго.

    – Каким вы запомнили Кубок конфедераций в России?

    – Все было проведено на высочайшем уровне. Обидно, что, играя дома, мы все-таки не смогли выйти из группы. По игре команда не заслужила того, чтобы покинуть турнир после группового этапа, случились обидные ошибки, но, с другой стороны, из чего-то же они берутся, – сказал Кокорин.

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