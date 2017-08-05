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    Нассер Аль-Хелайфи: «Отступные «Барселоне» выплатил «ПСЖ», а не Неймар. Все законно»

    Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция примера Испания Неймар Нассер Аль-Хелайфи финансовый фэйр-плей

    Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи опроверг мнение о том, что парижский клуб нарушил правила финансового фэйр-плей, выкупая у «Барселоны» форварда Неймара за 222 миллиона евро.

    «Не нужно переживать по поводу ФФП, проблем здесь никаких нет. Мы с первого же дня действовали абсолютно прозрачно и соблюдали правила.

    Трансфер Неймара абсолютно легитимен, а то, что говорит пресса, нам, честно говоря, все равно. Не Неймар выплатил отступные «Барселоне», а «ПСЖ», все законно», — сказал Аль-Хелайфи.

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