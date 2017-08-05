Нассер Аль-Хелайфи: «Отступные «Барселоне» выплатил «ПСЖ», а не Неймар. Все законно»
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи опроверг мнение о том, что парижский клуб нарушил правила финансового фэйр-плей, выкупая у «Барселоны» форварда Неймара за 222 миллиона евро.
«Не нужно переживать по поводу ФФП, проблем здесь никаких нет. Мы с первого же дня действовали абсолютно прозрачно и соблюдали правила.
Трансфер Неймара абсолютно легитимен, а то, что говорит пресса, нам, честно говоря, все равно. Не Неймар выплатил отступные «Барселоне», а «ПСЖ», все законно», — сказал Аль-Хелайфи.
Ла Лига не приняла деньги за трансфер Неймара в «ПСЖ»
«Барселона» получила 222 млн евро от представителей Неймара и направит УЕФА информацию о выплате
Опрос
Зачем Неймар ушел в «ПСЖ»?
- Чтобы получать кучу денег52%
- Чтобы стать лидером команды и лучшим игроком мира48%
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.