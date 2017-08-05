Президент Нассер Аль-Хелайфи опроверг мнение о том, что парижский клуб нарушил правила финансового фэйр-плей, выкупая у «Барселоны» форварда Неймара за 222 миллиона евро.

«Не нужно переживать по поводу ФФП, проблем здесь никаких нет. Мы с первого же дня действовали абсолютно прозрачно и соблюдали правила.

Трансфер Неймара абсолютно легитимен, а то, что говорит пресса, нам, честно говоря, все равно. Не Неймар выплатил отступные «Барселоне», а «ПСЖ», все законно», — сказал Аль-Хелайфи.

Ла Лига не приняла деньги за трансфер Неймара в «ПСЖ»

«Барселона» получила 222 млн евро от представителей Неймара и направит УЕФА информацию о выплате