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    Неймар-старший о неполучении бонуса в 26 млн евро: «После этого «Барселона» потеряла мою поддержку»

    Теги ПСЖ Барселона примера Испания Неймар Неймар да Силва

    Неймар да Силва, отец форварда «ПСЖ» Неймара, перешедшего из «Барселоны» за 222 миллиона евро, подтвердил информацию о том, что он не получил от каталонцев бонус в размере 26 миллионов евро за продление сыном контракта с клубом.

    «Мне не заплатили, и я ничего не смог с этим поделать, не заниматься же мне шантажом. После этого «Барселона» потеряла мою поддержку. Они хотели, чтобы я уговорил его остаться, но после такого отношения ко мне со стороны руководства…

    Пункт о бонусе был частью контракта, именно благодаря ему была увеличена сумма отступных — этот момент мы проговаривали. Но если люди не уважают договоренности, тогда то, что написано, мне не указ», — сказал Неймар-старший.

    Неймар заявил, что его отец был против перехода в «ПСЖ»

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