В интернете появилось фото чека за трансфер Неймара в «ПСЖ»
В интернете появилось изображение расчетного чека за трансфер форварда Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.
Переход 25-летнего бразильца в парижский клуб стал самым дорогим в истории футбола.
FIFPro: «Трансферные правила нужно срочно пересмотреть и положить конец безумию»
Este cheque si era para tomarle una foto #Neymar [@sport] pic.twitter.com/JKfCgs7Dqi— Guillermo Arango (@guilloarango) 4 августа 2017 г.
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