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    В интернете появилось фото чека за трансфер Неймара в «ПСЖ»

    Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция примера Испания трансферы Неймар

    В интернете появилось изображение расчетного чека за трансфер форварда Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

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