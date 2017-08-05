В интернете появилось фото чека за трансфер Неймара в «ПСЖ»

В интернете появилось изображение расчетного чека за трансфер форварда Неймара из «Барселоны» в за 222 миллиона евро.

Переход 25-летнего бразильца в парижский клуб стал самым дорогим в истории футбола.

FIFPro: «Трансферные правила нужно срочно пересмотреть и положить конец безумию»