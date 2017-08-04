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    «Барселона» не заплатит отцу Неймара 26 млн евро за продление контракта с сыном

    Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция примера Испания Неймар Неймар да Силва

    «Барселона» не заплатит подписной бонус отцу Неймара.

    Каталонский клуб должен был выплатить ему 26 миллионов евро за продление сыном контракта с клубом до 2021 года.

    Вчера 25-летний бразильский форвард перешел в «ПСЖ». Теперь отец игрока получит 10% от 222 миллионов евро от сделки.

    Сообщалось, что Неймар-старший просил парижан отложить переговоры о трансфере на август, чтобы получить бонус.

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