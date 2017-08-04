«Барселона» не заплатит отцу Неймара 26 млн евро за продление контракта с сыном
«Барселона» не заплатит подписной бонус отцу Неймара.
Каталонский клуб должен был выплатить ему 26 миллионов евро за продление сыном контракта с клубом до 2021 года.
Вчера 25-летний бразильский форвард перешел в «ПСЖ». Теперь отец игрока получит 10% от 222 миллионов евро от сделки.
Сообщалось, что Неймар-старший просил парижан отложить переговоры о трансфере на август, чтобы получить бонус.
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