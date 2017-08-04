Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением о болельщиках .

– В прошлом сезоне вы назвали часть болельщиков «сектой». Поменялось ли что-либо в их сознании, после того, как команда 16 лет спустя стала чемпионом?

– Знаете, было забавно, когда после моих слов даже запустили флеш-моб «Я – сектант». Тогда ведь действительно назвал так не всех фанатов красно-белых, а отреагировали очень многие из них. Выходит, люди сами признавались, что они «сектанты»? Что ж, самокритично (улыбается).

А сколько было злобы! Чего только мне не писали в соцсетях! После этого еще раз убедился, что сектантов там очень много.

Сейчас могу повторить: половина болельщиков «Спартака» заслужила чемпионство – они долго ждали, искренне переживали и оставались преданными клубу.

А вот другая половина – «сектанты», как мне кажется, так и продолжает вести себя не адекватно. Чего только стоят возгласы, что москвичи нас легко разорвут. В воскресенье будет битва! А чем она закончится – посмотрим, – сказал Дзюба.

Артем Дзюба: «Среди болельщиков «Спартака» есть определенная группа сектантов. Не хотелось бы, чтобы они стали чемпионами»