Артем Ребров: «Дзюба поздравил нас с чемпионством»
Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал о взаимоотношениях с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.
– Скажу свое мнение. Мы общаемся, переписываемся. Нормальный контакт есть.
– Поздравил ли Дзюба с чемпионством?
– Да.
– Фанатам не понравилось его критическое заявление в адрес части из них...
– Не хотелось бы опять мусолить эту тему. Мы с Артемом такие вопросы не обсуждаем. У меня есть своя позиция, но я не собираюсь его учить. Он взрослый человек. Каждый сам выбирает свою дорогу, – сказал Ребров.
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