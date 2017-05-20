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    Артем Ребров: «Дзюба поздравил нас с чемпионством»

    Теги Спартак Зенит Артем Дзюба Артем Ребров Премьер-лига Россия болельщики

    Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал о взаимоотношениях с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

    – Скажу свое мнение. Мы общаемся, переписываемся. Нормальный контакт есть.

    – Поздравил ли Дзюба с чемпионством?

    – Да.

    – Фанатам не понравилось его критическое заявление в адрес части из них...

    – Не хотелось бы опять мусолить эту тему. Мы с Артемом такие вопросы не обсуждаем. У меня есть своя позиция, но я не собираюсь его учить. Он взрослый человек. Каждый сам выбирает свою дорогу, – сказал Ребров.

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