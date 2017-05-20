Голкипер Артем Ребров рассказал о взаимоотношениях с нападающим Артемом Дзюбой.

– Скажу свое мнение. Мы общаемся, переписываемся. Нормальный контакт есть.

– Поздравил ли Дзюба с чемпионством?

– Да.

– Фанатам не понравилось его критическое заявление в адрес части из них...

– Не хотелось бы опять мусолить эту тему. Мы с Артемом такие вопросы не обсуждаем. У меня есть своя позиция, но я не собираюсь его учить. Он взрослый человек. Каждый сам выбирает свою дорогу, – сказал Ребров.