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    Зидан согласен на трансфер Мбаппе, если «Реал» продаст Бэйла

    Теги Монако Реал Мадрид лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Зинедин Зидан Гарет Бэйл Иско Марко Асенсио Килиан Мбаппе

    Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл может сменить команду, если мадридцы решат приобрести форварда «Монако» Килиана Мбаппе.

    За последнюю неделю переговоры между клубами о трансфере 18-летнего француза замедлились, в том числе из-за позиции главного тренера «Реала» Зинедина Зидана.

    Зидан полагает, что необходимо продать 28-летнего валлийца, прежде чем покупать Мбаппе, потому что новичок несовместим с атакующим трио «Реала». Кроме того, если Бэйл не будет продан, и придет Мбаппе, это негативно скажется на шансах Иско и Марко Асенсио получить игровое время.

    В середине июля «Монако» на переговорах с мадридцами дал понять, что отпустит Мбаппе за 190 миллионов евро. «Реал» выразил готовность заплатить чуть меньше – 150-160 миллионов плюс бонусы на 20-30 миллионов. Стороны были очень близки к тому, чтобы согласовать трансфер.

    После перехода Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро «Монако» выдвинул требование – дополнительный бонус в размере 25 миллионов евро, если Мбаппе получит «Золотой мяч». «Реал» это не устроило, но главная причина задержки трансфера – именно позиция Зидана.

    «Реал» оценил Бэйла в 100 миллионов евро и начал исследовать английский рынок.

    Мбаппе в «Реале» за 180 млн. Это вот-вот случится

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