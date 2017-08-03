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    Сергей Фурсенко: «На игре со «Спартаком» будет аншлаг. Квота для гостей выбрана полностью»

    Теги Спартак Зенит Сергей Фурсенко Премьер-лига Россия болельщики Крестовский

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко представил информацию об игре со «Спартаком», которая состоится в воскресенье.

    «Билеты практически закончились, но должно появиться еще какое-то количество мест, связанных с вырезками безопасности. Будет аншлаг.

    Квота для «Спартака» выбрана полностью. Им полагается 5500 мест на стадионе», – сказал функционер.

    Игра пройдет на арене «Санкт-Петербург». Сегодня во время матча «Зенит» – «Бней Иегуда» (0:1) там был установлен рекорд. На трибуны пришли 45 670 зрителей, что стало самым высоким показателем в постсоветской истории петербургской команды.

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