Президент Сергей Фурсенко представил информацию об игре со «Спартаком», которая состоится в воскресенье.

«Билеты практически закончились, но должно появиться еще какое-то количество мест, связанных с вырезками безопасности. Будет аншлаг.

Квота для выбрана полностью. Им полагается 5500 мест на стадионе», – сказал функционер.

Игра пройдет на арене «Санкт-Петербург». Сегодня во время матча «Зенит» – «Бней Иегуда» (0:1) там был установлен рекорд. На трибуны пришли 45 670 зрителей, что стало самым высоким показателем в постсоветской истории петербургской команды.