Юрий Жирков: «Плохо проигрывать перед матчем со «Спартаком»
Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков прокомментировал поражение от «Бней Иегуды» (0:1).
«Плохо проигрывать при своих болельщиках, тем более что сегодня стадион был практически заполнен. У нас было много неточных передач, из-за этого получали контратаки. Так нам и забили.
Они играли на атаках, старались забить второй мяч. У соперника был момент, который он вполне мог реализовать. У нас тоже были атаки, но что-то не получалось уже на завершающей стадии. Предстоит еще много игр, будем набирать очки для рейтинга УЕФА.
Немного стыдно, что уступили такому сопернику. Плохо проигрывать перед такой игрой, как матч со «Спартаком». Но будем стараться победить в воскресенье. «Спартак» в матче с «Краснодаром» показал неплохой футбол», – сказал хавбек.
«Зенит» и «Спартак» встретятся в 4-м туре чемпионата премьер-лиги в воскресенье.
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