Полузащитник Юрий Жирков прокомментировал поражение от «Бней Иегуды» (0:1).

«Плохо проигрывать при своих болельщиках, тем более что сегодня стадион был практически заполнен. У нас было много неточных передач, из-за этого получали контратаки. Так нам и забили.

Они играли на атаках, старались забить второй мяч. У соперника был момент, который он вполне мог реализовать. У нас тоже были атаки, но что-то не получалось уже на завершающей стадии. Предстоит еще много игр, будем набирать очки для рейтинга УЕФА.

Немного стыдно, что уступили такому сопернику. Плохо проигрывать перед такой игрой, как матч со . Но будем стараться победить в воскресенье. «Спартак» в матче с «Краснодаром» показал неплохой футбол», – сказал хавбек.

«Зенит» и «Спартак» встретятся в 4-м туре чемпионата премьер-лиги в воскресенье.