«Барселона» заморозила выплату бонуса в 26 млн евро отцу Неймара

не спешит выплачивать Неймару да Силве, отцу форварда команды , бонус в размере 26 миллионов евро за продление сыном контракта с клубом до 2021 года.

Сообщается, что каталонцы направят эту сумму нотариусу и будут ждать разрешения ситуации с Неймаром-младшим, который близок к переходу в .

Если нападающий останется в «Барселоне», то его отец получит 26 млн, если нет – клуб обратится к юристам, поскольку Неймар отработал только один год из пяти, положенных по новому контракту.

Таким образом, в случае перехода игрока в «ПСЖ» Неймар-старший может получить лишь 5,2 млн евро — пятую часть бонуса.

Неймар все-таки переходит в «ПСЖ»