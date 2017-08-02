«Барселона» заморозила выплату бонуса в 26 млн евро отцу Неймара
«Барселона» не спешит выплачивать Неймару да Силве, отцу форварда команды Неймара, бонус в размере 26 миллионов евро за продление сыном контракта с клубом до 2021 года.
Сообщается, что каталонцы направят эту сумму нотариусу и будут ждать разрешения ситуации с Неймаром-младшим, который близок к переходу в «ПСЖ».
Если нападающий останется в «Барселоне», то его отец получит 26 млн, если нет – клуб обратится к юристам, поскольку Неймар отработал только один год из пяти, положенных по новому контракту.
Таким образом, в случае перехода игрока в «ПСЖ» Неймар-старший может получить лишь 5,2 млн евро — пятую часть бонуса.
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