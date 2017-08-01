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    Агент: «Хави Гарсия счастлив в «Зените» и пока не собирается уходить»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия Бетис Хави Гарсия примера Испания возможные трансферы Мануэль Гарсия Килон

    Мануэль Гарсия Килон, агент полузащитника «Зенита» Хави Гарсии, опроверг информацию о трансфере футболиста в «Бетис».

    «Неправда, что Хави Гарсия может перейти в «Бетис».

    Он пока не собирается никуда уходить. Он счастлив в «Зените» и хочет дальше играть в России.

    Конкретных предложений не было», – сказал Килон.

    Сообщалось, что 30-летний испанец уже согласовал условия контракта с «Бетисом».

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