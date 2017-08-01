Мануэль Гарсия Килон, агент полузащитника Хави Гарсии, опроверг информацию о трансфере футболиста в .

«Неправда, что Хави Гарсия может перейти в .

Он пока не собирается никуда уходить. Он счастлив в «Зените» и хочет дальше играть в России.

Конкретных предложений не было», – сказал Килон.

Сообщалось, что 30-летний испанец уже согласовал условия контракта с .