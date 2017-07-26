«Бетис» сделал «Зениту» предложение по Хави Гарсии

«Бетис» сделал предложение по испанскому полузащитнику Хави Гарсии.

Клуб из Севильи планирует в ближайшее время подписать игрока питерцев и уже активизировал переговоры с российским клубом.

В российском клубе снизили финансовые требования, так как игрок не будет получать большого количества игрового времени.

«Зенит» готов рассмотреть предложения. Сумма сделки может составить около 4 миллионов евро.

Подробную статистику выступлений Гарсии вы можете посмотреть здесь.