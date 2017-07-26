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    «Бетис» сделал «Зениту» предложение по Хави Гарсии

    Теги Зенит Премьер-лига Россия Бетис Хави Гарсия примера Испания возможные трансферы

    «Бетис» сделал предложение по испанскому полузащитнику «Зенита» Хави Гарсии.

    Клуб из Севильи планирует в ближайшее время подписать игрока питерцев и уже активизировал переговоры с российским клубом.

    В российском клубе снизили финансовые требования, так как игрок не будет получать большого количества игрового времени.

    «Зенит» готов рассмотреть предложения. Сумма сделки может составить около 4 миллионов евро.

    Подробную статистику выступлений Гарсии вы можете посмотреть здесь.

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