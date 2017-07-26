«Бетис» сделал «Зениту» предложение по Хави Гарсии
«Бетис» сделал предложение по испанскому полузащитнику «Зенита» Хави Гарсии.
Клуб из Севильи планирует в ближайшее время подписать игрока питерцев и уже активизировал переговоры с российским клубом.
В российском клубе снизили финансовые требования, так как игрок не будет получать большого количества игрового времени.
«Зенит» готов рассмотреть предложения. Сумма сделки может составить около 4 миллионов евро.
Подробную статистику выступлений Гарсии вы можете посмотреть здесь.
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