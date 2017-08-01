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    Неймар отправится в Бразилию, чтобы обдумать свое будущее

    Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Неймар Неймар да Силва

    Нападающий «Барселоны» Неймар завершил коммерческую поездку в Китай и сейчас находится в столице Катара Дохе.

    В ближайшее время 25-летний футболист отправится в Бразилию, чтобы обдумать свое будущее.

    Пока неизвестно, посетит ли Неймар Барселону перед отъездом на родину. Завтра каталонская команда приступает к тренировкам на клубной базе.

    Отец Неймара вернулся в Барселону вчера. Не исключено, что и футболист посетит Каталонию.

    Неймар может перейти в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. По последней информации, на выходных игрок пройдет медосмотр в Париже и в понедельник подпишет контракт с новым клубом.

    Неймар все-таки переходит в «ПСЖ»

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