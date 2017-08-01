Неймар отправится в Бразилию, чтобы обдумать свое будущее
Нападающий «Барселоны» Неймар завершил коммерческую поездку в Китай и сейчас находится в столице Катара Дохе.
В ближайшее время 25-летний футболист отправится в Бразилию, чтобы обдумать свое будущее.
Пока неизвестно, посетит ли Неймар Барселону перед отъездом на родину. Завтра каталонская команда приступает к тренировкам на клубной базе.
Отец Неймара вернулся в Барселону вчера. Не исключено, что и футболист посетит Каталонию.
Неймар может перейти в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. По последней информации, на выходных игрок пройдет медосмотр в Париже и в понедельник подпишет контракт с новым клубом.
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