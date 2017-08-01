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    Неймар на выходных пройдет медосмотр в Париже и в понедельник подпишет контракт с «ПСЖ»

    Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Неймар

    «ПСЖ», скорее всего, завершит сделку по приобретению нападающего «Барселоны» Неймара к понедельнику.

    Ранее появилась информация, что бразилец во вторник пройдет медосмотр для парижан в Катаре, однако накануне появилось опровержение.

    Вместо этого 25-летний футболист на выходных прибудет в Париж и пройдет обследование во Франции, после чего в понедельник подпишет контракт со своим новым клубом.

    Как уже сообщалось ранее, трансфер Неймара оценивается в 222 миллиона евро.

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