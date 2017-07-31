«Барселона» готова пойти на уступки в трансфере Неймара, если «ПСЖ» включит в сделку Верратти

Руководство «Барселоны» смирилось с переходом форварда Неймара в .

Трансфер 25-летнего нападающего сборной Бразилии будет оформлен в ближайшее время.

Руководство каталонского клуба готово снизить сумму отступных за , которая составляет 222 миллиона евро (с налогами около 300 млн), если в сделку будет включен полузащитник парижан Марко Верратти.

Ранее уже предпринимала попытки подписать игрока сборной Италии, но «Пари Сен-Жермен» отказался от переговоров.

Подробную статистику выступлений Верратти вы можете посмотреть здесь, Неймара – здесь.

Почему Неймар все еще в «Барселоне»