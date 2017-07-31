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    «Барселона» готова пойти на уступки в трансфере Неймара, если «ПСЖ» включит в сделку Верратти

    Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Неймар Марко Верратти

    Руководство «Барселоны» смирилось с переходом форварда Неймара в «ПСЖ».

    Трансфер 25-летнего нападающего сборной Бразилии будет оформлен в ближайшее время.

    Руководство каталонского клуба готово снизить сумму отступных за Неймара, которая составляет 222 миллиона евро (с налогами около 300 млн), если в сделку будет включен полузащитник парижан Марко Верратти.

    Ранее «Барселона» уже предпринимала попытки подписать игрока сборной Италии, но «Пари Сен-Жермен» отказался от переговоров.

    Подробную статистику выступлений Верратти вы можете посмотреть здесь, Неймара – здесь.

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