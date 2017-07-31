Неймар посоветовал Коутиньо перейти не в «Барселону», а в «ПСЖ»
Нападающий «Барселоны» Неймар, который близок к переходу в «ПСЖ», хочет, чтобы к парижанам присединился и полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.
Игроки сборной Бразилии знакомы с 14 лет и много общаются через Whatsapp.
Неймар советует Коутиньо перейти в «ПСЖ», а не в «Барселону», с которой хавбек уже согласовал 5-летний контракт.
Ожидается, что «ПСЖ» выкупит Неймара у каталонцев за 222 миллиона евро.
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