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    Агент: «Через 48 часов Ригони прилетит в Петербург. Сделка завершена»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия высшая лига Аргентина Индепендьенте возможные трансферы Эмилиано Ригони

    Хуан Крус Оллер, агент полузащитника «Индепендьенте» Эмилиано Ригони рассказал о переходе своего клиента в «Зенит».

    «Сделка по Эмилиано с «Зенитом» завершена. Через 48 часов он прилетит в Санкт-Петербург», – сказал Оллер.

    Сообщалось, что «Зенит» выплатит за Ригони 10,5 миллиона евро в течение двух лет. 24-летний хавбек подпишет с петербуржцами 4-летний контракт.

    Подробную статистику 24-летнего аргентинца смотрите здесь.

    «Зенит» взял еще одного аргентинца. Но лимит не страшен

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