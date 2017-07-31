Хуан Крус Оллер, агент полузащитника «Индепендьенте» Эмилиано Ригони рассказал о переходе своего клиента в .

«Сделка по Эмилиано с завершена. Через 48 часов он прилетит в Санкт-Петербург», – сказал Оллер.

Сообщалось, что «Зенит» выплатит за Ригони 10,5 миллиона евро в течение двух лет. 24-летний хавбек подпишет с петербуржцами 4-летний контракт.

Подробную статистику 24-летнего аргентинца смотрите здесь.

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