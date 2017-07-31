Агент: «Через 48 часов Ригони прилетит в Петербург. Сделка завершена»
Хуан Крус Оллер, агент полузащитника «Индепендьенте» Эмилиано Ригони рассказал о переходе своего клиента в «Зенит».
«Сделка по Эмилиано с «Зенитом» завершена. Через 48 часов он прилетит в Санкт-Петербург», – сказал Оллер.
Сообщалось, что «Зенит» выплатит за Ригони 10,5 миллиона евро в течение двух лет. 24-летний хавбек подпишет с петербуржцами 4-летний контракт.
Подробную статистику 24-летнего аргентинца смотрите здесь.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.