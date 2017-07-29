Хуан Крус Оллер, агент полузащитника «Индепендьенте» Эмилиано Ригони, заявил, что трансфер игрока в обязательно состоится.

«Все хорошо, Ригони станет игроком . Дайте мне время завершить эту сделку. Сейчас много бумажной работы, для которой необходимо время.

Он точно будет в «Зените», просто я не знаю точно, когда мы приедем в Санкт-Петербург. Это может быть либо в среду, либо в четверг», – заявил агент.

Ранее Оллер говорил, что игрок будет в России 29 июля. Сообщалось, что «Зенит» выплатит за Ригони 10,5 миллиона евро в течение двух лет. 24-летний хавбек подпишет с петербуржцами 4-летний контракт.

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