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    «Зенит» ждет ответа от Мамманы и от «Индепендьенте» по Ригони

    Теги Зенит Лион Премьер-лига Россия лига 1 Франция высшая лига Аргентина Индепендьенте возможные трансферы Эмануэль Маммана Эмилиано Ригони

    «Зенит» близок к покупке защитника «Лиона» Эмануэля Мамманы и полузащитника «Индепендьенте» Эмилиано Ригони.

    Клуб из Санкт-Петербурга уже достиг договоренности с «Лионом» о трансфере 21-летнего аргентинца. Сделка оценивается в 16 миллионов евро.

    Сейчас «Зенит» ждет ответа от Мамманы относительно того, согласен ли он продолжить карьеру в России.

    Что касается Ригони, то петербуржцы согласовали с ним условия личного контракта и ждут ответа от «Индепендьенте».

    Ранее сообщалось, что «Зенит» выплатит за Ригони 10,5 миллиона евро в течение 2 лет.

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