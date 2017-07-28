«Зенит» ждет ответа от Мамманы и от «Индепендьенте» по Ригони

близок к покупке защитника «Лиона» Эмануэля Мамманы и полузащитника Эмилиано Ригони.

Клуб из Санкт-Петербурга уже достиг договоренности с «Лионом» о трансфере 21-летнего аргентинца. Сделка оценивается в 16 миллионов евро.

Сейчас ждет ответа от Мамманы относительно того, согласен ли он продолжить карьеру в России.

Что касается Ригони, то петербуржцы согласовали с ним условия личного контракта и ждут ответа от .

Ранее сообщалось, что «Зенит» выплатит за Ригони 10,5 миллиона евро в течение 2 лет.

«Зенит» взял еще одного аргентинца. Но лимит не страшен