«Зенит» ждет ответа от Мамманы и от «Индепендьенте» по Ригони
«Зенит» близок к покупке защитника «Лиона» Эмануэля Мамманы и полузащитника «Индепендьенте» Эмилиано Ригони.
Клуб из Санкт-Петербурга уже достиг договоренности с «Лионом» о трансфере 21-летнего аргентинца. Сделка оценивается в 16 миллионов евро.
Сейчас «Зенит» ждет ответа от Мамманы относительно того, согласен ли он продолжить карьеру в России.
Что касается Ригони, то петербуржцы согласовали с ним условия личного контракта и ждут ответа от «Индепендьенте».
Ранее сообщалось, что «Зенит» выплатит за Ригони 10,5 миллиона евро в течение 2 лет.
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