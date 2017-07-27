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    Агент Ригони: «Сделка с «Зенитом» завершена. Эмилиано будет в России 29 июля»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия высшая лига Аргентина Индепендьенте возможные трансферы Эмилиано Ригони

    Хуан Крус Оллер, агент полузащитника «Индепендьенте» Эмилиано Ригони заявил, что его клиент стал игроком «Зенита».

    — Ригони будет в «Зените», сделка была завершена еще вчера. Однако в Санкт-Петербург Эмилиано прибудет 29 июля и подпишет контракт. Все в порядке с трансфером, просто нужно подождать.

    — Почему?

    — Потребуется время, чтобы завершить некоторые бумажные дела, — сказал Оллер.

    Сообщалось, что «Зенит» заплатит за Ригони 10 миллионов евро.

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