Агент Ригони: «Сделка с «Зенитом» завершена. Эмилиано будет в России 29 июля»
Хуан Крус Оллер, агент полузащитника «Индепендьенте» Эмилиано Ригони заявил, что его клиент стал игроком «Зенита».
— Ригони будет в «Зените», сделка была завершена еще вчера. Однако в Санкт-Петербург Эмилиано прибудет 29 июля и подпишет контракт. Все в порядке с трансфером, просто нужно подождать.
— Почему?
— Потребуется время, чтобы завершить некоторые бумажные дела, — сказал Оллер.
Сообщалось, что «Зенит» заплатит за Ригони 10 миллионов евро.
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