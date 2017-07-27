Хуан Крус Оллер, агент полузащитника «Индепендьенте» Эмилиано Ригони заявил, что его клиент стал игроком .

— Ригони будет в «Зените», сделка была завершена еще вчера. Однако в Санкт-Петербург Эмилиано прибудет 29 июля и подпишет контракт. Все в порядке с трансфером, просто нужно подождать.

— Почему?

— Потребуется время, чтобы завершить некоторые бумажные дела, — сказал Оллер.

Сообщалось, что «Зенит» заплатит за Ригони 10 миллионов евро.