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    Жозеп Бартомеу: «ПСЖ» должен заплатить за Неймара всю сумму отступных, до последнего пенни»

    Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Неймар Жозеп Бартомеу

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Неймара в «ПСЖ».

    «Мы хотим, чтобы Неймар остался, но есть пункт о сумме выкупа. Если он хочет уйти, «ПСЖ» должен заплатить всю сумму выкупа, до последнего пенни. Мы с Неймаром пока не общались, но обсудим с ним все, когда вернемся домой.

    Команду можно будет усилить с учетом заработанных средств. Финансовый фэйр-плей УЕФА все контролирует, и если у кого-то есть нарушения, применяются санкции», – сказал Бартомеу.

    В контракте Неймара прописана сумма отступных в размере 222 миллионов евро.

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