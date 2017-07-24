«Ман Сити» купил самого дорогого защитника в истории. Главные трансферы дня

1. «Манчестер Сити» купил Бенжамена Менди у «Монако» за 57,5 миллиона евро. Он стал самым дорогим защитником в истории, а «Ман Сити» потратил за лето более 200 млн фунтов.

2. «Ювентус» подписал атакующего полузащитника «Фиорентины» Федерико Бернардески. За 40 миллионов евро.

3. «Зенит» очень близок к покупке хавбека «Индепендьенте» Ригони. 4-летний контракт может быть подписан уже в среду.

4. Продолжение саги с Неймаром: окружение бразильца недовольно записью Пике с текстом «Он остается». Что дальше?

5. «Зенит» расторг контракт с полузащитником Маурисио. Теперь он свободный агент.

6. «Ливерпуль» летом 2018 года выкупит Наби Кейта у «РБ Лейпциг» за 48 миллиона фунтов. Неплохой план.

7. Суд запретил «Рубину» продавать Канунникова. А ведь им интересовался «Спартак».