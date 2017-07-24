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    «Ман Сити» купил самого дорогого защитника в истории. Главные трансферы дня

    Теги возможные трансферы трансферы

    1. «Манчестер Сити» купил Бенжамена Менди у «Монако» за 57,5 миллиона евро. Он стал самым дорогим защитником в истории, а «Ман Сити» потратил за лето более 200 млн фунтов

    2. «Ювентус» подписал атакующего полузащитника «Фиорентины» Федерико Бернардески. За 40 миллионов евро. 

    3. «Зенит» очень близок к покупке хавбека «Индепендьенте» Ригони. 4-летний контракт может быть подписан уже в среду. 

    4. Продолжение саги с Неймаром: окружение бразильца недовольно записью Пике с текстом «Он остается». Что дальше? 

    5. «Зенит» расторг контракт с полузащитником Маурисио. Теперь он свободный агент. 

    6. «Ливерпуль» летом 2018 года выкупит Наби Кейта у «РБ Лейпциг» за 48 миллиона фунтов. Неплохой план. 

    7. Суд запретил «Рубину» продавать Канунникова. А ведь им интересовался «Спартак». 

     

     

     

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