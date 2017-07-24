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    Суд запретил «Рубину» продавать Канунникова

    Теги Спартак Рубин Премьер-лига Россия возможные трансферы происшествия Максим Канунников

    ПАО «Казаньоргсинтез», генеральный акционер «Рубина», обратилось в суд с иском к клубу и одному из игроков с требованием о признании недействительными условий трудового договора, оговоренных в специальном приложении к нему.

    В тексте не сказано, о каком именно футболисте идет речь, но суть иска сводится к тому, что «Казаньоргсинтез» может недополучить компенсацию в размере 5 миллионов евро в случае перехода одного из игроков в другую команду.

    Определением Авиастроительного районного суда города Казани от 19 июля 2017 года указанный иск принят к производству суда, первое судебное заседание назначено на 2 августа 2017 года.

    Судом удовлетворено заявление акционерного общества о принятии обеспечительных мер, а именно: «Рубину» запрещено производить увольнение игрока, в том числе издавать приказ об увольнении и выдавать на руки трудовую книжку.

    Ранее сообщалось о возможном трансфере полузащитника «Рубина» Максима Канунникова в «Спартак».

    «Рубин» требует у «Спартака» за Канунникова 6 млн евро

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