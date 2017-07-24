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    МЛС не продала медиаправа за 4 миллиарда долларов – сделка требовала, чтобы клубы могли вылетать

    Теги МЛС бизнес телевидение

    Руководство МЛС отклонило предложение о продаже телеправ на показ матчей лиги за 4 миллиарда долларов.

    Международный медиа-холдинг MP & Silva предлагал лиге продать права на 10 лет, начиная с 2023 года, когда истекает срок нынешнего контракта с ESPN, Fox и Univision.

    По условиям соглашения, в МЛС должна была вводиться система вылета из высшего дивизиона. Это связано с тем, что один из учредителей MP & Silva Риккарду Силва является совладельцем ФК «Майями», выступающего во втором дивизионе чемпионата США. Введение системы вылета дало бы шанс его команде выйти в МЛС.

    Руководство МЛС заявило, что не собирается рассматривать предложение он медиа-холдинга MP & Silva, независимо от его условий.

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