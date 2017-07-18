Главный редактор футбольных трансляций «Матч ТВ» рассказал о ситуации с приобретением прав на трансляцию матчей чемпионата Испании.

«Как и раньше, конечно, мы заинтересованы в показе испанской лиги. Хотя говорить о том, что права уже куплены, нельзя.

Процесс переговоров очень сложный, наш департамент управления правами усердно работает над этим вопросом. Коллеги прилагают все усилия, чтобы телезрители смогли увидеть чемпионат Испании.

Как мы уже неоднократно говорили, не показали последний сезон Ла Лиги из-за того, что с точки зрения соотношения стоимости прав и возможного дохода от показа экономически показ был не выгоден.

Истории про то, что «Матч ТВ» покупает все подряд – клише, которое не соответствует действительности. Каждый раз все решается в индивидуальном порядке. К примеру, испанцы не приобрели Кубок конфедераций из экономических соображений», – сказал Карпин.