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    «Малага» хочет приобрести Хави Гарсию у «Зенита»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия Хави Гарсия примера Испания возможные трансферы Малага

    Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия может продолжить карьеру в Испании.

    Интерес к 30-летнему хавбеку проявляет «Малага», которая осведомлена о желании Гарсии покинуть Россию.

    В отличие от «Бордо», который предлагал за аренду футболиста 500 тысяч евро и получил отказ от «Зенита», испанцы готовы совершить полноценный трансфер.

    Спортивный директор «Малаги» Серра Ферер находится в постоянном контакте с агентом игрока. Сторонам удалось добиться незначительного прогресса в переговорах, так как финансовые требования «Зенита» достаточно высоки.

    При этом у «Малаги» имеются средства для усиления состава. Клуб продал полузащитника Игнасио Камачо в «Вольфсбург» за 15 миллионов евро и получит еще 12 миллионов от «Вильярреала» за хавбека Пабло Форнальса.

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