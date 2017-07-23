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    Эрнесто Вальверде: «Барселоне» не обойтись без Неймара»

    Теги Ювентус Барселона Эрнесто Вальверде примера Испания товарищеские матчи (клубы) Неймар International Champions Cup

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после победы над «Ювентусом» (2:1) в рамках International Champions Cup отметил автора дубля форварда Неймара, которого хочет приобрести «ПСЖ».

    «Зная силу соперника, мы пытались владеть инициативой, играть компактно и доминировать. Мы также находимся в той стадии, когда каждая сыгранная минута добавляет уверенности. В этой победе много позитивного.

    «Барселоне» не обойтись без Неймара. Хотим, чтобы он был с нами, и знаем, какое влияние он оказывает на нашу игру. Это очевидно», — сказал Вальверде.

    «Барселона» уговорила Неймара остаться, пообещав покупать больше бразильских игроков

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