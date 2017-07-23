Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после победы над (2:1) в рамках International Champions Cup отметил автора дубля форварда , которого хочет приобрести «ПСЖ».

«Зная силу соперника, мы пытались владеть инициативой, играть компактно и доминировать. Мы также находимся в той стадии, когда каждая сыгранная минута добавляет уверенности. В этой победе много позитивного.

«Барселоне» не обойтись без Неймара. Хотим, чтобы он был с нами, и знаем, какое влияние он оказывает на нашу игру. Это очевидно», — сказал Вальверде.

«Барселона» уговорила Неймара остаться, пообещав покупать больше бразильских игроков