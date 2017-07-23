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    Неймар оформил дубль в матче «Ювентус» – «Барселона»

    Теги Ювентус Барселона примера Испания товарищеские матчи (клубы) Неймар International Champions Cup

    Нападающий «Барселоны» Неймар забил два гола в первом тайме матча International Champions Cup против «Ювентуса»

    Бразилец отметился голами на 15-й и 26-й минутах.

    В моменте со вторым мячом Неймар обыграл в штрафной всех защитников «Ювентуса».

    Напомним, что в последние дни активно обсуждается возможный переход Неймара в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. Накануне главные звезды «Барселоны» попросили форварда не уходить из команды. По данным Marca, сейчас Неймар хочет остаться. 

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