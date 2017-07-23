Неймар оформил дубль в матче «Ювентус» – «Барселона»

Нападающий «Барселоны» Неймар забил два гола в первом тайме матча International Champions Cup против .

Бразилец отметился голами на 15-й и 26-й минутах.

В моменте со вторым мячом обыграл в штрафной всех защитников «Ювентуса».

Напомним, что в последние дни активно обсуждается возможный переход Неймара в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. Накануне главные звезды «Барселоны» попросили форварда не уходить из команды. По данным Marca, сейчас Неймар хочет остаться.