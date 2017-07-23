Неймар оформил дубль в матче «Ювентус» – «Барселона»
Нападающий «Барселоны» Неймар забил два гола в первом тайме матча International Champions Cup против «Ювентуса».
Бразилец отметился голами на 15-й и 26-й минутах.
В моменте со вторым мячом Неймар обыграл в штрафной всех защитников «Ювентуса».
Напомним, что в последние дни активно обсуждается возможный переход Неймара в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. Накануне главные звезды «Барселоны» попросили форварда не уходить из команды. По данным Marca, сейчас Неймар хочет остаться.
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