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    «Барселона» уговорила Неймара остаться, пообещав покупать больше бразильских игроков

    Теги Барселона примера Испания Неймар

    Форвард «Барселоны» Неймар передумал переходить в «ПСЖ».

    Сообщается, что руководство каталонского клуба уговорило 25-летнего бразильца остаться на «Камп Ноу», пообещав приглашать в команду больше его соотечественников.

    Речь идет о полузащитниках Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»), Паулиньо («Гуанчжоу Эвергранд») и Лукас Лима («Сантос»).

    В настоящее время за «Барселону» выступают три бразильца – помимо Неймара это полузащитники Марлон и Рафинья Алькантара, который по-прежнему восстанавливается после травмы. Оба не являются игроками основного состава.

    Сегодня в матче с «Ювентусом» (2:1) в рамках International Champions Cup Неймар оформил дубль.

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