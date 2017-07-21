Форвард «Барселоны» Неймар намерен перейти в .

По информации Le Parisien, футболист уже рассказал о своем переходе некоторым партнерам по каталонскому клубу. Игроки «Барсы» уже смирились с возможным уходом игрока.

Неймар также выложил в Instagram фото в задумчивой позе и сопроводил его задумчивым смайлом – эту запись лайкнули сразу несколько игроков .

Ранее Radio Catalunya сообщило, что трансфер в «ПСЖ» завершен на 95%. Сумма выкупа, прописанная в его контракте, – 222 миллиона евро.

Что стоит за слухами о трансфере Неймара в «ПСЖ»