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    Неймар в случае перехода в «ПСЖ» получит подписной бонус в 50 млн евро и недельный оклад 670 тысяч

    Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Неймар

    «ПСЖ» по-прежнему намерен активировать опцию выкупа форварда «Барселоны» Неймара за 222 миллиона евро.

    Сообщается, что самому 25-летнему бразильцу парижане готовы предоставить подписной бонус в размере 50 миллионов евро и подписать с ним 5-летний контракт с окладом 670 тысяч евро в неделю (около 35 млн в год) после уплаты налогов.

    Globo Esporte: Неймар сообщил друзьям, что переходит в «ПСЖ»

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