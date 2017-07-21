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    CAS поддержал решение УЕФА о двухлетней дисквалификации Романа Еременко

    Теги ЦСКА Роман Еременко Премьер-лига Россия УЕФА дисквалификации CAS

    Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вынес решение по делу о дисквалификации полузащитника ЦСКА Романа Еременко.

    CAS поддержал решение УЕФА от 2 марта 2017 года о двухлетней дисквалификации 30-летнего финского хавбека.

    Кроме того, суд установил срок начала двухлетней дисквалификации Еременко – 6 октября 2016 года.

    Напомним, что в ноябре в допинг-пробе игрока, сданной в сентябре после матча Лиги чемпионов с «Байером», были обнаружены следы кокаина.

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