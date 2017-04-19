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    Еременко подал апелляцию в CAS на решение УЕФА о дисквалификации

    Теги ЦСКА Роман Еременко Премьер-лига Россия УЕФА CAS Михаил Прокопец

    Полузащитник ЦСКА Роман Еременко подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на решение УЕФА о его двухлетней дисквалификации. Об этом сообщил юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы игрока.

    «Мы получили полный текст решения УЕФА. Жалоба в CAS уже подана», – сказал Прокопец.

    18 ноября 2016 года Еременко был наказан двухлетним отстранением от футбольной деятельности из-за кокаина в допинг-пробе футболиста, взятой в сентябре перед матчем Лиги чемпионов против «Байера».

     

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