Еременко подал апелляцию в CAS на решение УЕФА о дисквалификации

Полузащитник ЦСКА Роман Еременко подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на решение УЕФА о его двухлетней дисквалификации. Об этом сообщил юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы игрока.

«Мы получили полный текст решения УЕФА. Жалоба в CAS уже подана», – сказал Прокопец.

18 ноября 2016 года Еременко был наказан двухлетним отстранением от футбольной деятельности из-за кокаина в допинг-пробе футболиста, взятой в сентябре перед матчем Лиги чемпионов против «Байера».