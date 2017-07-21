Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от в матче International Champions Cup (0:2).

- Как вам первый матч ?

– Это была очень хорошая тренировка. Одна команда была на шаг впереди в плане подготовки, сыграла уже два матча.

Хороший тест на физические кондиции. Я увидел очень много хороших вещей в игре. Соперник очень опасен в атаке. Мы пропустили два гола после контратак. Они сильны и на стандартах.

Мы сыграли довольно прилично, особенно во втором тайме, но и в первой половине встречи. Индивидуально некоторые футболисты выступили очень хорошо. Я доволен тем, что мы показали.

- Объясните позиции и Мангаля.

– У нас просто не было других вариантов. Мы стараемся подписать крайних защитников, потому что у нас есть только Кайл Уокер. У других парней закончились контракты, а Коларов в шаге от перехода в «Рому».

Не хочу работать с теми, кто не хочет оставаться в команде. Коларов очень помог мне в прошлом сезоне. А сейчас у него есть отличный шанс вернуться в Рим. И он переговорил с клубом, особенно со мной. Это лучший вариант для всех, особенно для него.

Конечно, мы хотели бы выиграть этот матч. У нас было много молодых ребят в составе. Мы будем прибавлять, – сказал Гвардиола.