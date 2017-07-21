Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Хосеп Гвардиола: «МЮ» на шаг впереди – они уже провели 2 матча. Мы сыграли прилично»

    Теги Рома Манчестер Юнайтед Фернандиньо Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Хосеп Гвардиола Александар Коларов Элиаким Мангаля International Champions Cup

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» в матче International Champions Cup (0:2).

    - Как вам первый матч «Манчестер Сити»?

    – Это была очень хорошая тренировка. Одна команда была на шаг впереди в плане подготовки, сыграла уже два матча.

    Хороший тест на физические кондиции. Я увидел очень много хороших вещей в игре. Соперник очень опасен в атаке. Мы пропустили два гола после контратак. Они сильны и на стандартах.

    Мы сыграли довольно прилично, особенно во втором тайме, но и в первой половине встречи. Индивидуально некоторые футболисты выступили очень хорошо. Я доволен тем, что мы показали.

    - Объясните позиции Фернандиньо и Мангаля.

    – У нас просто не было других вариантов. Мы стараемся подписать крайних защитников, потому что у нас есть только Кайл Уокер. У других парней закончились контракты, а Коларов в шаге от перехода в «Рому».

    Не хочу работать с теми, кто не хочет оставаться в команде. Коларов очень помог мне в прошлом сезоне. А сейчас у него есть отличный шанс вернуться в Рим. И он переговорил с клубом, особенно со мной. Это лучший вариант для всех, особенно для него.

    Конечно, мы хотели бы выиграть этот матч. У нас было много молодых ребят в составе. Мы будем прибавлять, – сказал Гвардиола.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться